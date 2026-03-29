الإرهابى علي عبد الونيس: خططنا لاستهداف الطائرة الرئاسية بصواريخ محمولة على الكتف.. وتدربت داخل قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - اعترف الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس القيادي بحركة حسم الإرهابية، بالأعمال الإرهابية التي شارك فيها، قائلا: "تواصل معايا الإرهابي يحيى موسي.. وسألني عن: هل تدربت على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران زي "سام 7" ولا لأ؟ وعلشان عندنا عملية كبيرة بيتم التجهيز ليها وهي استهداف الطيارة الرئاسية من خلال صواريخ محمولة على الكتف".

وأضاف الإرهابي علي عبد الونيس وفق بيان الداخلية: "أخبرته إنه بالفعل تم تدريبي على الصواريخ داخل قطاع غزة، وبعدها بلغني إنه من خلال تواصلهم مع تنظيم المرابطون وهشام عشماوي إنه في أفراد بالفعل في تنظيم المرابطون تم تدريبهم على الصاروخ ومش محتاجين إن أنا أدرب حد على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف.. وبعدها بالفعل تم محاولة استهداف الطائرة الرئاسية من خلال صواريخ محمولة على الكتف لكن العملية فشلت".