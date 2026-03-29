الإرهابى علي عبد الونيس يعترف بالذنب ويبكي: ضعيت نفسي على الفاضي والوقفة قدام ربنا صعبة.. وما فيش حاجة تستاهل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - اعترف الإرهابى على عبد الونيس، القيادي فى حركة حسم الإرهابية بدموع الندم، قائلا: "أوجه رسالة لابني محمد.. لو شفت ابني هقول له خلي بالك من نفسك يعني، نفسك غالية فما تضيعهاش في الفاضي.. ما تضيعهاش في حاجة ما تستاهلش، كل الدنيا ما تستاهلش إنك تضيع نفسك عليها، لا حكم ولا سلطة ولا حرب بين كرسي ولا أي حاجة، مفيش حاجة تستاهل إنك تضيع نفسك عليها. حافظ على نفسك وحافظ على أمك، وراعي ربنا في حياتك كلها. ما تعملش حاجة حرام، لأن الوقفة قدام ربنا.. الوقفة قدام ربنا صعبة، محدش فينا يستحمل الوقفة قدام ربنا، فلازم تكون مستعد للوقفة دي أو لليوم ده".

وأضاف الإرهابي علي عبد الونيس وفق بيان الداخلية: "يعني أنا بدعي ربنا يسامحني والله. أنا بدعي ربنا يسامحني وبطلب من كل اللي بيحبوني إنهم يدعولي إن ربنا يسامحني على أي حاجة غلط أنا عملتها في حياتي.. على أي دم حرام أنا شاركت فيه ولا دعيت ليه ولا حتى دربت حد عليه.. يعني ما فيش حد بيبقى جاهز يقابل ربنا وهو عامل ذنوب ولا وهو حتى مشارك في دم ولا أي حاجة.. الدم دي كبيرة جداً، يعني كبيرة جداً عند ربنا.. دم أي حد.. يعني أنا شاركت فيه سواء بعلم أو بدون علم أو بقصد أو بدون قصد، فأنا ما اتحملش أقف قدام ربنا بيه، ما قدرش، ما قدرش، ما قدرش أقف قدام ربنا بيه، عشان خايف من حساب ربنا طبعاً."