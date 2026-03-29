بدء اجتماع وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا في إسلام آباد لبحث وقف التصعيد بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:20 مساءً - بدأ منذ قليل لقاء وزراء خارجية مصر و​باكستان​ و​السعودية​ و​تركيا​ في إسلام آباد لبحث وقف التصعيد بالمنطقة".

ويجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد، لإجراء مناقشات بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

كان وزير الخرايجة الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان قد وصلا إلى إسلام آباد م

ساء السبت، بينما وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة الباكستانية بعد ظهر الأحد، لحضور هذا