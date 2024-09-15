نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعترض على رفع أمريكا لرسوم جمركية وتتعهد بحماية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم السبت، إن بكين معترضة بقوة على رفع الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على واردات صينية، وحثت واشنطن على أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها “مخالفات” وتلغي كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلعها.

وأضاف البيان “ستتخذ الصين الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن مصالح الشركات الصينية”، وفق “”.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وأعلن البيت الأبيض في مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار ردا غاضبا من بكين.

وفضلا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارا من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأميركية أيضا أن فرض رسوم نسبتها 50% على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.

واتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي.

وكانت بعض الصناعات الأمريكية تأمل في تخفيف العديد من الرسوم التي كان مخططاً لها سابقاً.

طلب مصنعو السيارات الكهربائية من البيت الأبيض تخفيض معدلات التعرفة المرتفعة، أو تأجيلها، أو إلغائها بشكل نهائي، بالإضافة إلى توسيع كبير في الاستثناءات المحتملة.

وكان بايدن قد أعلن في مايو الماضي عن مضاعفة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات إلى 100%، ومضاعفة الرسوم على أشباه الموصلات إلى 50%.

تأتي الخطوة قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.