نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول: آبار جديدة تساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 10:59 صباحاً - دوت الخليج_ نجح قطاع البترول، ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي، في إضافة آبار جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، ما ساهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز ودعم الاحتياطيات المؤكدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة الوطني، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي بكفاءة واستدامة.

