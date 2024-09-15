توقف نحو 30% من إنتاج النفط الأمريكي بخليج المكسيك جراء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - العربية نت .. قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة إن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي لا يزال متوقفا في خليج المكسيك بسبب الإعصار “فرانسين”.

وأضاف المكتب، أمس السبت، أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

كانت بعض شركات النفط أجرت الخميس الماضي تخفيضات إضافية لإنتاجها في خليج المكسيك بعد أن تسبب إعصار فرانسين في تعطيل البنية التحتية البرية، في حين أعادت موانئ التصدير في جنوب تكساس فتح أبوابها.

وضرب إعصار فرانسين ساحل لويزيانا الأربعاء الماضي برياح بلغت سرعتها 161 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 375 ألف عميل وجلب أمطار غزيرة وفيضانات إلى الولاية.

وهدأت الرياح بسرعة وكان الإعصار فوق جنوب ميسيسيبي في وقت مبكر من اليوم الخميس، حيث انقطعت الكهرباء عن 54 ألف عميل آخرين.