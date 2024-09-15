نعرض لكم الان تفاصيل خبر فايننشال تايمز: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط الناعم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:11 مساءً - وكالات .. تتجه الولايات المتحدة نحو الهبوط الناعم، مع توسع الاقتصاد بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم “فايننشال تايمز”.

وقدّر الاقتصاديون، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في عام 2024 و2% في عام 2025، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2% ولكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض ​​مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي – مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى 2.2% من 2.6% في يوليو.

وتشير نتائج الاستطلاع، التي تأتي قبل أيام فقط من بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي المصري بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض: النمو القوي، وانخفاض التضخم، وتشغيل العمالة الصحية.

وقال دين كروشور، الذي عمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع: “إنه هبوط سلس بشكل صادم. من الناحية الأساسية، لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في جميع المجالات”.

ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع، الذي استطلع آراء 37 خبيرا اقتصاديا بين الحادي عشر والثالث عشر من سبتمبر، أن غالبية المستجيبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.

وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أن الركود يمكن تجنبه مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما تشير إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة.

إن ما يسمى بقاعدة Sahm يمثل بداية الركود عندما يرتفع متوسط ​​الأشهر الثلاثة على الأقل بنصف نقطة مئوية فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. حتى إن الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل الآن في جامعة جونز هوبكنز، جوناثان رايت، والذي ساعد في تصميم المسح: “قد تكون هذه هي المناسبة الوحيدة التي تنتهك قاعدة Sahm”.

لقد أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين “سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25-5.5% والذي احتفظ به منذ يوليو الماضي، على الرغم من أن قرار الخفض بنصف نقطة مئوية أو ربع نقطة تقليدية لا يزال قراراً متقارباً.

يعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفضاً بمقدار ربع نقطة، مع توقع 40% أن ينخفض ​​سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أو أكثر هذا العام. وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقى عند 3% أو أكثر.

ويقدر المتداولون في أسواق المبادلات حالياً احتمالية بنسبة 50% تقريباً أن يذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل وخفض السعر بمقدار نقطة كاملة هذا العام.

قال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخفض الأكبر الأسبوع الجاري، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف. ولكن “الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية”.

بدوره، يرى “رايت”، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة لن يكون غير معقول في مرحلة ما، نظراً لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في “منطقة مقيدة للغاية” الآن بعد أن أصبح التضخم تحت السيطرة. لكنه قلق بشأن الإشارة التي قد يرسلها خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أولي.

وقال: “كانت دورات التيسير السابقة التي بدأت بخمسين نقطة أساس في سياق الأزمات أو شيء خاطئ بشكل واضح للغاية”. “هناك قلق من أن يُنظر إليها على أنها علامة مشؤومة أو قد يُنظر إليها على أنها شيء سياسي قبل الانتخابات”.

يأتي اجتماع سبتمبر قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.

لدى كلا المرشحين منصات اقتصادية مختلفة تماماً، حيث أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، وركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع تكاليف مزايا الضمان الاجتماعي الأكثر سخاءً.

وعندما سُئِلَ خبراء الاقتصاد عن أي من البرامج الاقتصادية سيكون أكثر تضخماً، اختار 70% منهم برنامج ترامب. ونفس النسبة تعتقد أن خطته ستؤدي إلى عجز أكبر. ورأى أقل من ثلثهم أنه لن يكون هناك فرق ملموس من حيث التضخم، في حين قال نحو خمسهم نفس الشيء فيما يتصل بالعجز.