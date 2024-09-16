انت الأن تتابع خبر إربد .. 964 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى الاثنين، 964 طنّا من الخضار والفواكه والورقيات.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لـ (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 605 أطنان، و278 طن فواكه و 58 طن ورقيات، و18 طنا مشكلا بين الخضار والفواكه، و5 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10-17 قرشا، البصل الناشف 30-40 قرشا، الثوم 225-325 قرشا، البطاطا 40-65 قرشا، البندورة 12-25 قرشا، الخيار 15-25 قرشا والزهرة 35-60 قرشا.