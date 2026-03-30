اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد كولومبيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:33 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو مواجهة ودية مثيرة تجمع بين منتخب فرنسا ومنتخب كولومبيا، في إطار التحضيرات النهائية للمنتخبين قبل خوض غمار كأس العالم 2026, ويحتضن ملعب "نورث ويست ماريلند" هذه المواجهة المرتقبة، التي تمثل محطة مهمة لكلا المنتخبين لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع اقتراب الحدث العالمي.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تفوقه مؤخرًا على منتخب البرازيل، في حين يسعى منتخب كولومبيا للظهور بصورة مختلفة وتعويض تعثره الأخير أمام منتخب كرواتيا، في تجربة لا تقل أهمية عن سابقاتها.

توقيت مباراة فرنسا ضد كولومبيا الودية

تنطلق صافرة البداية في تمام:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد كولومبيا

تُعرض المباراة حصريًا عبر شاشة beIN Sports من خلال قناة beIN SPORTS 1، لتكون الوجهة الرئيسية لمتابعة اللقاء، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الديوك في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.