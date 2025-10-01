 90 مليون دولار صادرات صناعة إربد الشهر الماضي

الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت قيمة شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيلول الماضي 90 مليون دولار، مقارنة بـ106.7مليون للشهر ذاته من عام 2024، بانخفاض 15.6 بالمئة.

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في شهر أيلول الماضي 1326، مقارنة بـ1389 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 79.760 مليون دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.603 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.160 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، ثم صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، ثم الهندسية والكهربائية.



واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات بنسبة نحو 95.9 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي 1بالمئة.



وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن التراجع الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر أيلول جاء مدفوعاً بالتراجع في صادرات أبرز قطاعين رئيسين، قادها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بتراجع نسبته 15.9 بالمئة، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والذي تراجع بما نسبته 31.7 بالمئة.



وبين أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقية العربية، تراجعت بما نسبته 11.7بالمئة، على أساس شهري لشهر أيلول لتصل إلى ما يقارب 7.6 مليون دولار مقارنة مع 8.6 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع للصادرات وفقاً للاتفاقية الأميركية بنسبة وصلت إلى 21.3 بالمئة الشهر الماضي.



وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 85.9 بالمئة من إجمالي الصادرات.