 2165 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاحد

الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2165 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 873 طنا، والورقيات 239 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق،

وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 20 و30 قرشا، والبطاطا 17 و35 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 35 و55 قرشا، والخيار 25 و60 قرشا، والزهرة 30 و60 قرشا، والليمون 70 و150 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.