الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليكون بديلاً عن الغاز المستورد، مشيراً إلى أن هنالك خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الاعتماد على الغاز المنتج محلياً.

خطة وطنية لرفع إنتاج غاز الريشة تدريجياً

وأضاف الخرابشة، الأربعاء، أن الوزارة بدأت بإجراءات لطرح عطاء لنقل غاز حقل الريشة عبر أنبوب وربطه بخط الغاز العربي، موضحاً أن الأنبوب من المقرر أن يكون جاهزاً بحلول عام 2029.

وبين أن الحكومة وافقت على تقديم دعم مالي لشركة البترول الوطنية بقيمة 87 مليون دينار، لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة كميات الإنتاج من الغاز الطبيعي، وتعزيز مساهمة المصادر المحلية في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية أعلنت عن اكتشافات ممتازة للغاز الطبيعي في حقل الريشة.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بين شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة غاز الأردن المسال وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية ومعالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا عبر شركة غاز الأردن المسال، للاستفادة منه في إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، من حيث زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

كما من شأن الاتفاقية أن توفر لشركة البترول الوطنية مورداً مالياً إضافياً يمكنها من التوسع في حفر الآبار وزيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعي من كُلفة أقل وتأثير بيئي أقل مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.

كشف مدير شركة البترول الوطنية الأردنية محمد الخصاونة، عن خطط استراتيجية لتطوير حقل غاز الريشة وزيادة إنتاجه بشكل تدريجي وصولاً إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2050.

وقال الخصاونة إن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل تزيد على 75 مليون قدم مكعب يومياً، في حين تستهدف الخطة رفع الإنتاج 78 مليوناً نهاية عام 2025، وصولاً إلى 418 مليون قدم مكعب عام 2030، ليبلغ ذروته عند 500 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2034 ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية المشروع.

وأشار إلى أن حقل الريشة يزوّد حالياً محطة كهرباء الريشة بنحو 18–20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى كميات بدأت شركة غاز الأردن بشرائها لتوزيعها على القطاع الصناعي، مع دخول شركتين جديدتين للتشغيل قبل نهاية العام.

ولفت الخصاونة إلى أن ذلك يرفع مساهمة الحقل إلى نحو 15% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2026.