 الأوراق المالية: ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية قريباً

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت هيئة الأوراق المالية أن مشروع نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025 في مراحله الأخيرة ويتوقع صدوره قريبا، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع النظام والسير في إجراءات إقراره وفقاً للأصول المتبعة.

ويعد مشروع النظام استنادا لقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية النافذ والذي ينسجم مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل، الذي شكَّله رئيس الوزراء بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويشكل هذا القرار نقلة نوعية طموحة تهدف إلى إطلاق بيئة عمل رقمية آمنة وجاذبة للاستثمارات، وتمكن الشباب الأردني الراغب بالعمل في هذا المجال، لا سيما وأن عدداً من أفضل منصات الأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين حيث سيتمكن المستثمرون من التعامل مع منصات محلية مرخصة ورسمية، مما يوفر لهم مستوى أعلى من الأمان والحماية القانونية بدلاً من اللجوء لمنصات خارجية غير خاضعة للرقابة.

كما أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإصدار وتحديث حزمة من التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لتكون متوافقة مع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية الذي جاء صدوره تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث شرعت الهيئة ومنذ أن وافق مجلس الأمة على مشروع القانون بتشكيل لجان متخصصة بهدف إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات التي نص عليها القانون.

وتماشيا مع مبدأ التشاركية، أتاحت هيئة الأوراق المالية فرصة الاطلاع على مشروع النظام لجميع متابعي موقعها الإلكتروني وكافة الأطراف ذات العلاقة، واستقبلت الهيئة سابقا كافة الآراء والمقترحات والاستشارات التي وصلتها من خلال منصة "تواصل" الحكومية وقد شكلت لجنة قامت بدراستها ووضعت توصياتها.