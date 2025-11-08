الرياض - كتبت رنا صلاح - نمت صادرات غرفة إربد خلال الأشهر العشرة من العام الحالي بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى 948.9 مليون دولار.

نمو صادرات صناعة إربد 1% خلال 10 أشهر

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال هذه الأشهر نحو 12.6 ألف شهادة، مقابل 12.4 ألف شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 2.2 بالمئة.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 81.8 بالمئة، مدفوعا بالطلب القوي في الأسواق الأميركية والأوروبية على منتجات الألبسة الجاهزة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية جاء ثاني، بنسبة 6.9 بالمئة، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 5.4 بالمئة، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 3.4 بالمئة، وأخيرا قطاع الصناعات البلاستيكية بنسبة 1 بالمئة.

وبين أبو حسان أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على 95.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7 بالمئة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات إربد الصناعية إذ تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات، في حين بلغت حصة الدول الأوروبية 10.7 بالمئة، والدول العربية حوالي 8.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وأكد أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو خلال الأشهر العشرة من العام الحالي تعكس مرونة الصناعة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية واستمرار مساهمتها في تعزيز الصادرات الوطنية.

وأشاد بالدور الحكومي في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات بما يسهم في الحفاظ على تنافسية المنتج الأردني، مبينا أن الغرفة تتابع عن كثب أداء الصادرات بشكل شهري، وتسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير.