اليوم.. انطلاق بطولة أوكيو للصناعات الأساسية لكرة القدم

صلالة ـ من عوض دهيش:

تنطلق اليوم منافسات بطولة أوكيو للصناعات الأساسية لكرة القدم التي تنظمها شركة أوكيو للصناعات الأساسية، والتي ستقام منافساتها على ملاعب مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، حيث تجمع المباراة الافتتاحية فريقي أوكتال وميناء صلالة على أن تُقام مباراتان يوميًا بنظام المجموعات، يتأهل على إثره الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة، الذي يشهد مواجهة الأول من كل مجموعة مع ثاني المجموعة الأخرى، على أن تُختتم 18 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية وتتويج البطل بدرع البطولة.

ويشارك في البطولة ستة فرق تمثل مؤسسات كبرى وهي: نماء لخدمات ظفار، وميناء صلالة، وأوكتال، وريسوت للأسمنت، وبنك مسقط، وشركة أوكيو للصناعات الأساسية .

وقال المهندس إحسان طايع الجندل أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يعكس روح المجتمع الصناعي في ولاية صلالة، الذي لا يقتصر تميّزه على الأداء في المصانع والمكاتب، بل يمتد ليشمل بناء العلاقات الإنسانية، والاهتمام بالصحة والنشاط، وتعزيز روح العمل الجماعي.

وقال الجندل: يسعدنا في شركة أوكيو للصناعات الأساسية أن نكون الراعي لهذه البطولة الجميلة، التي تجمع مؤسسات المنطقة الحرة بولاية صلالة في أجواء من التنافس الشريف والروح الرياضية والتعاون الأخوي وإن هذه المبادرات تجسد تلاحم مجتمعنا الصناعي، وتؤكد حرصنا على دعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل والتعارف بين المؤسسات المختلفة.

وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية، خصوصًا تلك التي تُسهم في دعم فئة الشباب وتشجعهم على تبني نمط حياة صحي قائم على النشاط والحيوية والمثابرة، مؤكدًا أن الرياضة تمثل جسرًا للتقارب والتآلف، ومصدر فخر للمجتمع المحلي في صلالة.