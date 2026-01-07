نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يحقق مكاسب قوية وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 04:06 مساءً - سي إن بي سي_ واصل الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعومًا بالطلب على أصول الملاذ الآمن بعد أن أدى اعتقال أمريكا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى تأجيج التوتر العالمي، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات حول سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4485.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز نحو 3% في الجلسة السابقة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في 24 ديسمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1% عند التسوية مسجلة 4496.10 دولار.

وقال كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز جيم ويكوف: “يرى متداولو المعادن النفيسة مخاطر في الأفق أكثر مما يراه متداولو الأسهم والسندات في الوقت الحالي”، مضيفًا أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا في مطلع الأسبوع غذى استمرار الطلب على الذهب والفضة كملاذ آمن.

ودفع الرئيس الفنزويلي المعتقل في أمريكا نيكولاس مادورو ببراءته أمس الاثنين من تهم تتعلق بالمخدرات بعد أن اعتقلته السلطات الأمريكية ونقلته إلى نيويورك مطلع الأسبوع.

وارتفع الذهب، أحد أصول الملاذ الآمن، بنسبة 64.4% العام الماضي، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

ويتطلع المتعاملون أيضًا إلى تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، والمتوقع أن يظهر إضافة 60 ألف وظيفة في ديسمبر، بانخفاض طفيف عن 64 ألف وظيفة في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقع محللو بنك مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4800 دولار بحلول الربع الأخير من هذا العام، مشيرين إلى انخفاض أسعار الفائدة، والتغيير المزمع في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومشتريات البنوك المركزية، وصناديق الاستثمار القوية.

المعادن النفيسة الأخرى

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.4% إلى 80.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

كما سجلت الفضة أقوى مكاسب سنوية لها في 2025، إذ ارتفعت بنسبة 147% نتيجة الإقبال على الشراء من قبل شركات التصنيع والمستثمرين.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 7.2% إلى 2435.20 دولار للأوقية.

فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 5.9% إلى 1821.68 دولار للأوقية.

