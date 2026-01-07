نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب والفضة وسط موجة بيع لجني الأرباح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 04:59 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء وسط موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين أثر ارتفاع الدولار سلبا على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4466.19 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر.

انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولار

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.4 بالمئة إلى 4477.30 دولار.

واستقر الدولار في نطاق تعاملات ضيق، قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الأصول المقومة به أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي)، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، أمس الثلاثاء إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشدة ضروري هذا العام للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.

يتوقع المستثمرون حاليا خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام

ويتوقع المستثمرون حاليا خفض البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أمس أن كاراكاس وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها تحويل الإمدادات من الصين في أعقاب ما وصفه مسؤولون فنزويليون بخطف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 80.34 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

ونزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2373.0 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1777.22 دولار للأوقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الذهب والفضة وسط موجة بيع لجني الأرباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.