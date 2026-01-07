نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تلغي حد الإعفاء الجمركي للسلع بقيمة 30 يورو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 08:03 مساءً - – جاء في مرسوم رئاسي تركي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ألغت حد الإعفاء الجمركي البالغ 30 يورو (35 دولارا) للسلع غير التجارية التي يتم شراؤها من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع.

اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما

وورد في المرسوم أن اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، وأن الإعفاء من الرسوم الجمركية لن يطبق إلا على الأدوية والمكملات الغذائية المستوردة التي تصل قيمتها إلى 1500 يورو.

ومن المرجح أن تؤثر اللوائح الجديدة على طلبيات الأفراد الصغيرة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج.

وبموجب اللوائح السابقة، التي تمت مراجعتها في عام 2024، تم تخفيض الحد الأدنى إلى 27 يورو للطلبية الواحدة مع فرض رسوم شحن إضافية بقيمة ثلاثة يورو.

وتخضع السلع التي يتم شحنها إلى تركيا ولا تعتبر تجارية لضرائب بنسبة 30 بالمئة إذا كانت أوروبية المنشأ، وبنسبة 60 بالمئة على منتجات أخرى، و20 بالمئة على بعض السلع.

