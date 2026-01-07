الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء، إن حكومة بلاده تريد أن يتدفق النفط الفنزويلي مرة أخرى على أن يتم إيداع الأموال في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتهيئة الظروف لدخول شركات النفط الأميركية إلى البلاد.

وزير الطاقة الأميركي: واشنطن تسعى لاستئناف تدفق النفط الفنزويلي

وأضاف رايت أنه كان يتحدث إلى شركات النفط الأميركية لمعرفة الشروط التي ستمكنهم من دخول البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وأضاف أنه يريد بيع النفط الفنزويلي إلى المصافي الأميركية.

وكان رايت تحدث في مؤتمر جولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على فنزويلا بعد أن أطاحت القوات الخاصة الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.