وزير قطاع الأعمال يبحث مع جهاز مستقبل مصر تعزيز التعاون المشترك

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 08:56 مساءً - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بحث التعاون في عدة مجالات منها الفوسفات والملح وصناعة المركبات

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون بين جهاز مستقبل مصر والشركات التابعة للوزارة في مجالات متعددة منها الفوسفات والملح وصناعة المركبات.

وأكد الوزير، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، في إطار رؤية مصر 2030، وبما يحقق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل مع الجهات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.

وأشاد شيمي بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعاته القومية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهاء الغنام، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتعاونًا أكبر لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تعظيم الإنتاج، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، موضحا أن الجهاز يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على التوسع في المشروعات الإنتاجية المتكاملة، ودعم سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

