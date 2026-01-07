 363 ألف مشمول جديد ومعاد شمولهم بالضمان الاجتماعي

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشمولين الجدد والمعاد شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي في عام 2025 بلغ نحو 363 ألف مؤمن عليه.

وفي التفاصيل، بيّنت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء أن عدد المشتركين لأول مرة في الضمان الاجتماعي خلال عام 2025 بلغ نحو 183 ألف مؤمن عليه، منهم 7 آلاف مؤمن عليه جرى شمولهم اختيارياً أو بشمول حر، من إجمالي المؤمن عليهم المشمولين لأول مرة.

وأوضحت أن عدد المعاد شمولهم بمظلتها في عام 2025 بلغ نحو 180 ألف مؤمن عليه، منهم حوالي 107 آلاف و798 مؤمناً عليه أردنيّاً، بنسبة وصلت إلى 59% من إجمالي المشمولين لأول مرة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى ما يقارب 876 ألفاً و233 مؤمناً عليه مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ841 ألفاً و339 مؤمناً عليه في نهاية عام 2024، أي بزيادة وصلت إلى 4%.

وأكدت المؤسسة أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية يُشكّل أحد مرتكزاتها الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، باعتباره أداة فاعلة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة العمل، موضحة أن انعكاس ذلك جاء بشكل ملموس على اتساع قاعدة الشمول التأميني.

وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة أن استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات التحفيزية للاقتصاد الوطني سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي لها.