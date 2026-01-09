نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين: احتجاز أمريكا لسفن أجنبية ينتهك القانون الدولي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 يناير 2026 08:52 مساءً - العربية.نت_ اتهمت الصين الولايات المتحدة بارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي بعد مصادرتها سفناً أجنبية في المياه الدولية، في إشارة إلى عمليات احتجاز ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا وملاحقتهما في المحيط الأطلسي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً عن مصادرة ناقلتي نفط، إحداهما ترفع العلم الروسي ومرتبطة بشحنات نفط فنزويلية عبر المحيط الأطلسي، والأخرى في منطقة البحر الكاريبي، ضمن جهود لتعزيز تطبيق العقوبات على صادرات النفط الفنزويلية.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها للعقوبات الأحادية ​غير القانونية دون ​سند من القانون الدولي ودون إذن من مجلس الأمن ​التابع للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا قدمت احتجاجاً رسمياً للولايات المتحدة بشأن مطاردة ناقلة النفط الروسية “مارينيرا”.

ودعت موسكو واشنطن بالعودة إلى سيادة القانون والتوقف الفوري عن أعمالها غير القانونية ضد ناقلة النفط “مارينيرا”، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان: “ندعو واشنطن بالعودة إلى الامتثال للمعايير والمبادئ الأساسية للملاحة البحرية الدولية، وأن توقف على الفور أعمالها غير القانونية ضد السفينة مارينيرا، وكذلك السفن الأخرى التي تقوم بأنشطة مشروعة في أعالي البحار”.

