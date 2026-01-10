نعرض لكم الان تفاصيل خبر 4 آبار استكشافية نفطية بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل بترول يوميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 01:59 مساءً - في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز، أسفرت نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب عن إضافة إنتاجية تبلغ قرابة 4500 برميل بترول خام يومياً و2.6 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

​حققت شركة ثروة للبترول -وهي شركة مصرية مائة بالمائة- كشفاً جديداً بالبئر (EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يومياً، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف بعد انتهاء الاختبارات.​

وحققت شركة خالدة للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يومياً ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك من خلال البئر (SULTAN S-1X RC)، إلى جانب البئر (ALEX NW-1X) في منطقة تنمية مطروح.

كما نجحت شركة برج العرب للبترول في تحقيق كشف جديد بالبئر (AS Z-2X) في منطقة تنمية أبو سنان، وأظهرت نتائج الاختبار معدلات إنتاج بلغت 1305 برميل يومياً، بالإضافة إلى 0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يومياً، وجارٍ الإعداد لربط البئر على الإنتاج.

