”قمة الإثارة والندية” نتيجة مباراة مصر ضد كوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:33 صباحاً - تقدم منتخب مصر على كوت ديفوار 2-1 في الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

ملخص مباراة مصر ضد كوت ديفوار

افتتح عمر مرموش التسجيل للفراعنة في الدقيقة الرابعة، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

لكن منتخب كوت ديفوار قلّص الفارق في الدقيقة 40، بعدما سجل أحمد فتوح هدفًا بالخطأ في مرمى حارس مصر محمد الشناوي.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب فوزه على موزمبيق 2-1، والفوز على جنوب إفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا دون أهداف، قبل التغلب على بنين 3-1 في دور الـ16.