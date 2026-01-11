فيديو - هدف عكسي من فتوح في مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:33 صباحاً - قلص منتخب كوت ديفوار الفارق بتسجيل الهدف الأول في شباك مصر، لتصبح النتيجة 2-1، في المباراة الجارية بين المنتخبين ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على ملعب أغادير.

هدف كوت ديفوار ضد مصر

وجاء هدف الأفيال في الدقيقة 40 من ركلة حرة اصطدمت بأحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر قبل أن تسكن الشباك.

وكان الفراعنة قد تقدموا مبكرًا بالهدف الأول عن طريق عمر مرموش في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة من إمام عاشور انفرد على إثرها مهاجم مانشستر سيتي بالمرمى وسجل الهدف.

وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 32 من الشوط الأول، بعدما حول عرضية متقنة من محمد صلاح برأسه إلى الشباك، قبل أن يقلّص الأفيال الفارق لاحقًا.