2/1.. اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة مصر ضد كوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 12:33 صباحاً - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار بتقدم الفراعنة 2-1، في اللقاء المقام على ملعب أغادير ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أهداف مصر وكوت ديفوار

افتتح عمر مرموش التسجيل للفراعنة في الدقيقة 3 بعد تمريرة بينية رائعة من إمام عاشور.

واضاف رامي ربيعة الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من محمد صلاح في الدقيقة 32.

وقلص أحمد فتوح الفارق بتسجيل هدف كوت ديفوار الوحيد في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40.

وبتلك النتيجة ينتهي الشوط الأول بنتيجة 2/1 لصالح الفراعنة.