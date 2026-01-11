اطّلع على بالفيديو هدف عمر مرموش مع مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:26 صباحاً - نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك منتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة المقامة حاليًا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

هدف عمر مرموش أمام كوت ديفوار

وجاء هدف الفراعنة في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، بعدما استغل مرموش تمريرة متقنة من إمام عاشور، ليسدد كرة زاحفة سكنت مرمى الحارس الإيفواري، مانحًا منتخب مصر أفضلية مبكرة في المباراة.

ويخوض المنتخب المصري اللقاء بطموح حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، في مواجهة قوية تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين اثنين من عمالقة الكرة الإفريقية.