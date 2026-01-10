نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% ديسمبر الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 يناير 2026 04:06 مساءً - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 264.2 نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره 10.3% لشهر ديسمبر الماضي مقابل (23.4%) لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز في بيان صحفي أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، و مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%).

ولفت البيان إلى تراجع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).

كما انخفضت أسعار مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%).

ولفت البيان إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، زمجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، و مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%).

ونوه بيان الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%).

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%).

كما ازدادت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

وبحسب البيان، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاُ قدره (0.1%) لشهر ديسمبر 2025.

