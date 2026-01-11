نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصناعات التكاملية تعتزم إعادة تشغيل مصنع بنجر السكر في تونس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 02:52 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة التونسية، يستهدف إعادة تشغيل مصنع بنجر السكر في تونس ورفع طاقته الإنتاجية من 4 آلاف إلى 6 آلاف طن يوميًّا، من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

رفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 آلاف طن يوميًّا

يشمل البروتوكول إدخال صناعات تحويلية مرتبطة بصناعة السكر، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية، بحسب صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي للشركة.

أوضح في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن التعاون المرتقب لا يقتصر على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد ليشمل الشق الزراعي، من خلال خطة لزراعة نحو 130 ألف هكتار من بنجر السكر في الولاية الجنوبية التونسية، بما يضمن استدامة تشغيل المصنع وتوفير احتياجاته من الخام على مدار المواسم الإنتاجية.

إتمام الدراسة الفنية لمشروع مصنع السودان.. ومصنعان في بوروندي

وفيما يتعلق بالتوسع الإقليمي، أشار فتحي إلى أن الدراسة الفنية الخاصة بمشروع مصنع السكر في السودان أصبحت جاهزة بالكامل، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات المالية تمهيدًا لتسليم الدراسة وبدء التنفيذ.

لفت إلى وجود دراسات أولية لإنشاء مصانع جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طن يوميًّا، على أن يرتبط بدء التنفيذ بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.

وعلى جانب آخر، كشف فتحي عن أن شركة السكر والصناعات التكاملية تستهدف إقامة مصنعين آخرين في بوروندي، بطاقة إنتاجية تبلغ 75 طنًّا في الساعة للمصنع الأول، و250 طنًّا في الساعة للمصنع الثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصناعات التكاملية تعتزم إعادة تشغيل مصنع بنجر السكر في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.