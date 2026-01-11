نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة تعلن فتح السوق الأوزبكي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 03:13 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح جهود الدولة المصرية في فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة، وذلك في ضوء جهود الوزارة لدعم المزارعين وفتح الأسواق الجديدة دعما لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن الحجر الزراعي المصري، أنهى مفاوضاته مع نظيره الأوزبكي، بفتح السوق، كما تم إصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.

وأكد الوزير، أن ذلك الإنجاز، هو دليل قاطع، على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها، مشيرا إلى أن منظومة الحجر الزراعي المصري تعمل وفق أعلى المعايير الدولية الرقمية، مما قلل من زمن الإجراءات ورفع من كفاءة الفحص، لضمان وصول المنتجات طازجاً وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.

وثمن فاروق، الجهود التي تقوم به الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة، والتنسيق مع المنتجين الزراعيين، والذي ساهم مؤخرا في فتح أسواق الفلبين والمكسيك وفنزويلا، واخيرا أوزبكستان، مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود، لفتح المزيد من الأسواق للعديد من المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، لتعزيز ريادة مصر العالمية.

إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة بلغت 62133 طن بنهاية 2025

جدير بالذكر، أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 62133 طن وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025 .

