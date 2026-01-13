نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: اتفاق بنك الاستثمار الأوروبي في صندوق RMBV يجلب تدفقات بقيمة 300 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:59 مساءً - سمر السيد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الذي وقعه بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في صندوق “آر إم بي في” (RMBV) للملكية الخاصة، سيسهم في جذب استثمارات إضافية بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دولار، بجانب زيادة نسبة القطاع الخاص في مصر.

ويتضمن الاتفاق مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في الصندوق بنحو 80 مليون دولار تقدم لدعم الشركات الصغيرة العاملة في الرعاية الصحية والخدمات والسلع الاستهلاكية.

أضافت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك دعم أنشطة التشغيل والنمو والتحول الأخضر.

ووقع الاتفاق كلا من نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، وأحمد بدر الدين الشريك الرئيس لشركة RMBV للاستثمار المباشر.

كما وقع البنك أيضا على اتفاق مساهمة آخر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في صندوق التاسيمبر بقيمة 37.500 مليون و20 مليون دولار على التوالي، ويستهدف هذا التعاون دعم تمويل الشركات الصغيرة والناشئة العاملة في مجال التعليم والتدريب واللوجيستيات والرعاية الصحية .

ووقع هذا الاتفاق، افصاني جيثا، العضو المنتدب والشريك الرئيسي لشركة ألتاسمبر، مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.

وأشارت المشاط في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة على هامش توقيع الاتفاقيتين، إلى المجهود الكبير الذي تبذله الحكومة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنها نفذت إصلاحات كبرى لدعمها وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقالت إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن بعدا اجتماعيا فضلا عن دور المصرف في تمويل مشروعات تمكين المرأة ، والإسهام في زيادة النمو والنشغيل .

وتم التوقيع في فعاليات المؤتمر على اتفاقية منحة بين الوزارة والبنك تقدم لصالح الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 1.5 مليون يورو في إطار محور النقل الخاص ببرنامج نوفي.

ووقعت أيضا الوزارة مع البنك الأوروبي اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو سيقدمها المصرف لصالح دعم القدرات الاضافية لمحطات الصرف الصحي للارتقاء بها إلى المعالجة الثلاثية في محافظتي دمياط والإسكندرية.

