نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة 125 دولة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 05:11 مساءً - محمد أحمد _ افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، وذلك بمقر أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة.

وأوضح وزير التموين، أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية يمثلون نحو 125 دولة، من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.

ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار فاروق إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة 125 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.