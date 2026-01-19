الرياض - كتبت رنا صلاح - قُتل ثلاثة جنود وأُصيب آخرون، عقب عمليتي استهداف طالتا قوات الجيش السوري، بحسب ما أعلنت هيئة العمليات في الجيش.

مقتل 3 جنود بعمليتي استهداف لقوات الجيش السوري

وقالت الهيئة إن هناك بعض "المجاميع الإرهابية" من تنظيم حزب العمال الكردستاني وفلول النظام السابق، تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري.

هذا وبدأ الجيش السوري الاثنين انتشاره في مناطق كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة دير الزور، غداة إعلان دمشق عن اتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية يقضي بوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن "قوات الجيش تبدأ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".