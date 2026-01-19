الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم التقارير التي تشير إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول ثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة لإيران، بحجة عدم جاهزية إسرائيل لتحمّل ردٍّ انتقامي من الجمهورية الإسلامية، تحدث دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، حول السيناريو المحتمل لمهاجة إيران.

هل سيستهدف الرئيس الأمريكي خامنئي بشكل مباشر

وقال إن "أسلوب ترامب المفضل القائم على الضربة العسكرية السريعة قد يقود إلى استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشكل مباشر".

وأكد موقع "والا" العبري أن حالة الجهوزية والتأهب في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لا تزال قائمة.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الأمريكي يعزّز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، مؤكدةً أن شبح الحرب لم يبتعد عن إيران، خاصة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "USS Abraham Lincoln" وفرقها القتالية إلى مضيق ملقا، الواقع بين ماليزيا وإندونيسيا.

وتوقعت الصحيفة أن تضع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) المنطقة "تحت مسؤوليتها" خلال خمسة إلى سبعة أيام، مع وصول الحاملة ومدمّرتين هما "USS Spruance" و"USS Michael Murphy".



إلى جانب ذلك، أوضحت "جيروزاليم بوست" أن 12 طائرة مقاتلة إضافية من طراز F-15 وصلت إلى الأردن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مرجّحةً أن تكون المزيد من الطائرات المقاتلة في طريقها إلى المنطقة قريبًا، في حين هبطت طائرات شحن في القاعدة العسكرية الأمريكية في دييغو غارسيا.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي قوله إن "كل الخيارات متاحة الآن على الطاولة"، مضيفًا أن الهدف هو بناء قوة كبيرة في الشرق الأوسط تمنح ترامب مجموعة واسعة من الخيارات إذا قرر ضرب إيران.