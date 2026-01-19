الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء 17 يناير 2026 إقامة حفل جوائز صُنّاع الترفيه “جوي أوردز” (Joy Awards) في نسخته السادسة، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وسط حضور فني وإعلامي عربي وعالمي واسع، ليؤكد الحدث مكانته كأبرز منصة تكريم في قطاع الترفيه بالمنطقة.

Joy Awards 2026 .. ليلة التتويج الأكبر لصنّاع الترفيه

يُنظم الحفل سنويًا تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، ويهدف إلى الاحتفاء بصنّاع الإبداع في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، الرياضة، وصناعة المحتوى، اعتمادًا على تصويت الجمهور إلى جانب لجان متخصصة.

الرياض.. البلد الحاضن وأجواء استثنائية

استضافت الرياض الحفل على مسرح ضخم صُمم وفق معايير عالمية، وشهدت السجادة الحمراء حضور نخبة من النجوم العرب والعالميين، وسط عروض فنية حيّة وتكريمات مؤثرة، عكست تطور صناعة الترفيه في السعودية ودورها المتنامي إقليميًا ودوليًا.

ورعى الحفل المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في رسالة واضحة لدعم المواهب العربية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترفيه.

أبرز الفائزين في جوي أوردز 2026

فئة السينما

الفيلم المفضل: سيكو سيكو

أفضل ممثل سينمائي: ماجد الكدواني

أفضل ممثلة سينمائية: شجون

فئة الدراما

أفضل ممثل درامي: عبدالمحسن النمر عن مسلسل المرسى

أفضل ممثلة درامية: كاريس بشار عن مسلسل تحت سابع أرض

أفضل وجه جديد: ترف العبيدي

فئة الموسيقى

الفنان المفضل: فضل شاكر

الأغنية المفضلة: صحاك الشوق

الفنانة المفضلة: أنغام

فئات خاصة

الرياضي المفضل: ياسين بونو

جائزة صُنّاع الترفيه الماسية: ناصر الخليفي

شخصية العام: تم منحها لإحدى الشخصيات العالمية المؤثرة في صناعة الترفيه، تقديرًا لمسيرتها الاستثنائية

لحظات لافتة وتميّز الحفل

تميّزت نسخة 2026 بعروض فنية ضخمة جمعت بين الشرق والغرب، ومشاهد تكريم مؤثرة لنجوم تركوا بصمة واضحة في مسيرتهم الفنية، إضافة إلى تنوّع غير مسبوق في الفئات، ما عكس شمولية الجائزة واتساع دائرة التأثير.

كما شهد الحفل حضورًا عالميًا لافتًا، ما عزز من الطابع الدولي للحدث، ورسّخ مكانته كجسر يربط بين الإبداع العربي والعالمي.

أهمية جوي أوردز ورسالتها

لم تعد “جوي أوردز” مجرد حفل توزيع جوائز، بل تحولت إلى منصة ثقافية وترفيهية تعكس تطور الذائقة الفنية العربية، وتمنح الجمهور دورًا محوريًا في صناعة النجومية عبر التصويت، إلى جانب إبراز المواهب الجديدة وتكريم الرواد.

ويؤكد نجاح نسخة 2026 أن السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة الترفيه العالمية، من خلال تنظيم فعاليات تضاهي كبرى الجوائز الدولية من حيث الإنتاج والحضور والتأثير.

جاء حفل جوي أوردز 2026 ليكرّس الرياض عاصمةً للترفيه في الشرق الأوسط، ويحتفي بنجوم الفن والإبداع الذين صنعوا الفارق خلال العام، في ليلة استثنائية جمعت بين البريق، الرسالة، والجمهور، مؤكدة أن صناعة الترفيه العربية تدخل مرحلة جديدة من النضج والعالمية.