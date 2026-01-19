تعليق أصالة بعد فوز أنغام بأفضل مطربة في 2026 Joy Awards تصدرت الفنانة أصالة خلال الساعات الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث غوغل وذلك بعد تداول عدد م إقرأ المزيد

تصدرت الفنانة أصالة خلال الساعات الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"، وذلك بعد تداول عدد من الصفحات عبر السوشيال ميديا صورة التُقطت لها بتلقائية حين صعدت النجمة أنغام للحصول على جائزة "أفضل مطربة" خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفية 2026 Joy Awards.

علقت الفنانة أصالة على الصورة المتداولة لها من حفل جوائز صناع الترفية 2026 Joy Awards، الذي أُقيم مساء أول أمس السبت 17 يناير؛ بعد فوز النجمة أنغام بجائزة "أفضل مطربة"، حيث هاجمها وانتقدها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردة فعلها؛ لترد أصالة من خلال موقع "عرب وود": "هتبسط لأي حد هيُكرم ولكن مش أد ما هنبسط لنفسي.أي أحد يفوز بس أنا ما بنبسط غير لصولا".