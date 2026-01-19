عمرو يوسف يعود للدراما بمسلسل "الفرنساوي" بعد غياب في خطوة تمثل عودته المنتظرة إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة غياب تعاقد الفنان المصري عمرو يوسف على بطولة مسل إقرأ المزيد

في خطوة تمثل عودته المنتظرة إلى الدراما التلفزيونية بعد فترة غياب، تعاقد الفنان المصري عمرو يوسف على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم الفرنساوي".

أعلن المنتج وسام سيف خبر تعاقد عمرو يوسف على بطولة مسلسل "الفرنساوي"، عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الرسمي في منصة "إنستغرام". ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط، وهو من إنتاج شركة كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف، ومن المقرر عرضه حصريًّا عبر أحد تطبيقات العرض الرقمية.

ويسجل مسلسل "الفرنساوي" عودة عمرو يوسف إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام ثلاث سنوات، إذ ركز خلال الفترة الماضية على السينما وحقق حضورًا لافتًا في شباك التذاكر، مبتعدًا عن الأعمال الدرامية القصيرة والطويلة.

على صعيد آخر، يستعد عمرو يوسف لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "صيد الغزلان" خلال الفترة المقبلة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وينتمي إلى نوعية أفلام الخيال العلمي، حيث يناقش صراعًا ممتدًا بين العقل والمنطق والإيمان، ويغوص في أعماق القناعات الداخلية للإنسان. كما يواصل انشغاله بعدد من المشروعات الفنية الأخرى، يأتي في مقدمتها فيلم "«شقو 2"، الذي يُنتظر أن يستكمل نجاح الجزء الأول.

وحقق عمرو يوسف خلال العامين الماضيين نجاحًا لافتًا على مستوى الإيرادات، وضعه في صدارة قائمة النجوم المصريين الأعلى تحقيقًا للإيرادات خلال عامي 2024 و2025، وذلك من خلال مجموعة من الأفلام التي حظيت بإقبال جماهيري واسع، من أبرزها: "شقو"، و"ولاد رزق 3"، و"درويش" وأعمال أخرى.