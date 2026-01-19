أفضل مشروبات تزيد من نشاط الغدة الدرقية

استعرض موقع Everyday Health أبرز المشروبات المفيدة لمرضى قصور الغدة الدرقية، والتي تساعدهم على زيادة نشاطها، وتتضمن القائمة:

الماء

يُعدّ الماء المشروب الأمثل لمن يعاني من قصور الغدة الدرقية، فهو يُروي العطش وخالٍ من السعرات الحرارية. وتعتمد كمية الماء التي يحتاجها الجسم على عدة عوامل، منها العمر، ومستوى النشاط، وبعض الحالات الصحية التي تؤثر على كيفية تعامل الجسم مع السوائل. وتحتاج النساء إلى 215 مل من الماء يوميًا.

الحليب

شرب الحليب مهم للحصول على فيتامين د، الذي يرتبط نقصه بمرض هاشيموتو، وهو اضطراب مناعي ذاتي، والسبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، وفقًا للأبحاث.

ويساعد شرب الحليب الخالي من الدسم المدعم بفيتامين د في زيادة استهلاكك منه، إذ يحتوي كل كوب على حوالي 2.9 ميكروغرام من هذا الفيتامين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

عصير الخضراوات

تشير الأبحاث إلى أن عصير الخضراوات غني بمضادات الأكسدة ومركبات تعزز الصحة تُعرف باسم المواد الكيميائية النباتية، ما يجعله خيارًا ممتازًا آخر للمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.

ووفقًا لإحدى الدراسات، قد تحمي مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتاميني أ و ج، الغدة الدرقية من الجذور الحرة الزائدة، وهي جزيئات غير مستقرة، تستخدم الغدة الدرقية بعضها لإنتاج الهرمونات؛ ويمكن أن تُلحق الجذور الحرة المتبقية الضرر بخلايا الغدة الدرقية.

وتحتوي خضراوات مثل السبانخ واللفت والخضراوات الورقية والبروكلي على فيتامينات ب، التي تساعد في إنتاج هرمون الغدة الدرقية وتدعم وظائفها.

حليب الصويا

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فمن الجيد شرب حليب الصويا لكن بحذر، لأنه قد يؤثر على امتصاص أدوية هرمون الغدة الدرقية. لذا، يفضل تجنب شرب حليب الصويا قبل أو بعد تناول الدواء بساعات قليلة.