لطلاب المنازل والراسبين.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 صباحاً - يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن استمارة امتحانات الثانوية العامة، وموعد التقديم بها لخوض امتحانات الصف الثالث الثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الخدمات والراسبين وكذلك لطلاب المنازل.

وحددت رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والخدمات والراسبين من خلال الضغط هنــــا.

وأشارت إلى أن أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والخدمات والراسبين، يوم 5 فبراير 2026.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل