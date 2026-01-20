نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين وتوسيع القدرات في النسيج والملابس الجاهزة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:59 مساءً - دوت الخليج_ شارك المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة مع قادة صناعة الدينيم والنسيج التركية، خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي Denim and Jeans في مصر.

وأكد وزير الاستثمار في كلمته الافتتاحية تقدير الحكومة للاستثمارات في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشددًا على أن الشركات المشاركة تمثل نوعية الاستثمارات الصناعية المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، وهي محور أساسي في استراتيجية مصر للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعكس ثقة المجتمع الدولي المتنامية في مصر كوجهة تنافسية للتصنيع والتصدير.

وأشار الخطيب إلى التزام الحكومة بدعم المستثمرين من خلال إطار استثماري قابل للتنبؤ وشفاف وميسر، موضحًا دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تبسيط إجراءات الترخيص وتسهيل التوسعات وضمان تنسيق فعال بين الجهات الحكومية، بهدف دعم إعادة الاستثمار، وتوسيع القدرات، وإقامة شراكات صناعية طويلة الأجل.

وأوضح الوزير أن سياسة مصر التجارية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات، مستعرضًا المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأفريقيا والأسواق العربية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، ما يمنح الشركات العاملة فيها مزايا جمركية، ويقلص أوقات التوريد، ويوسع فرص الوصول للأسواق، مؤكداً أن مصر أصبحت منصة طبيعية للتصدير في مجالات الدينيم والنسيج والملابس الجاهزة.

وسلط الخطيب الضوء على جهود الدولة لتطوير سلسلة توريد متكاملة تبدأ من الخيوط والأقمشة وصولًا إلى الملابس واللوجستيات، مؤكدًا أهمية الاستثمارات الرأسية لتعزيز القيمة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق.

كما أشار إلى التنافسية العالية لسوق العمل المصري بفضل توافر قوة عاملة كبيرة وماهرة وبتكلفة تنافسية، مدعومة بمبادرات حكومية مستمرة في التدريب المهني وتطوير المهارات الصناعية، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير الجودة والإنتاجية ومتطلبات التكنولوجيا الحديثة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين كشركاء استراتيجيين في تطوير الصناعة والتصدير، مع الالتزام بدعم خطط التوسعة، وتعزيز القدرة التنافسية، ودمج مصر أكثر ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة الدينيم والنسيج، مع التطلع إلى حوار مفتوح لتعزيز الشراكة وبناء فرص جديدة للاستثمار المشترك.

ويشكل معرض Denim and Jeans منصة دولية متخصصة في صناعة الجينز والدينيم، تجمع الشركات العالمية والمستثمرين والموردين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التجاري.

وتعد هذه الدورة في مصر الثانية، حيث يوفر المعرض فرصًا لعقد اجتماعات أعمال ثنائية، واستعراض الاستثمار في قطاع النسيج والدينيم، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق لإنتاج الدينيم والجينز.

بحضور محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، بالإضافة إلى مصطفى دينزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي، وعدد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.

