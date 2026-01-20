نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: الشركات الناشئة شريك رئيسي في دفع النمو الاقتصادي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي في نسخته الرابعة، المنعقد تحت شعار «نحو منظومة عربية مبتكرة للاستثمار والفرص الواعدة»، والذي تنظمه جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية)، بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، وبرعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، والبنك المركزي المصري.

ويُعد المنتدى منصة إقليمية متكاملة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية والجهات الحكومية والخبراء، بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منتدى الابتكار والاستثمار العربي يمثل منصة عربية رائدة تجسّد توجهًا جديدًا في مسار التنمية العربية، حيث يلتقي الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء مع فرص استثمارية واعدة لبناء اقتصاد عربي أكثر ابتكارًا واستدامة.

وشددت على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة دون سياسات قادرة على التكيف مع المتغيرات المتلاحقة، موضحة أن الابتكار والاستثمار يمثلان شرطين أساسيين لاستدامة التقدم والنمو لأي اقتصاد.

وأوضحت أن توجه الدولة المصرية يعكس هذه الرؤية من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية. كما تؤكد السردية أن الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة يشكلان محورًا أساسيًا لنموذج النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في هذا المسار، من خلال توجيه الموارد والشراكات الدولية نحو القطاعات القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، وعلى رأسها الشركات الناشئة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ هذه الرؤية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر أكثر من 90 خدمة مالية ودعم فني مقدمة من 40 شريك تنمية، تشمل التمويل الميسر والاستثمار المباشر والضمانات وبناء القدرات والاستشارات، إضافة إلى آلاف الفرص والمناقصات الدولية. وتسهم المنصة في تمكين الشركات، خاصة الناشئة، من النفاذ إلى الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو المستدام.

كما أوضحت أن الوزارة تترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إيمانًا بدور الشركات الناشئة في تشكيل المستقبل الاقتصادي لمصر، ورفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة، من خلال تطوير بيئة ريادة الأعمال عبر نهج تشاركي وحزمة متكاملة من السياسات والأدوات الداعمة.

وأكدت أن هذه الجهود انعكست في الأداء القوي لقطاع الشركات الناشئة خلال عام 2025، حيث جذبت الشركات المصرية تمويلات بنحو 614 مليون دولار، وسجلت أعلى عدد صفقات تخارج في أفريقيا، ما يعكس نضج المنظومة ومكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والابتكار.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن منتدى الابتكار والاستثمار العربي يجسد التكامل بين التخطيط والتمويل والابتكار وريادة الأعمال، ويعزز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، بما يدعم تحويل الأفكار إلى مشروعات قادرة على التوسع إقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من المنتدى تنطلق في ظل تصاعد أهمية الابتكار وريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، حيث يركز المنتدى على تمكين الشباب ودعم المشروعات الناشئة، وتعزيز الاقتصاد الذكي القائم على التكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير قطاعات الصحة والسياحة العلاجية والاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المصري، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ووائل محمد الشريف، الرئيس التنفيذي لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي.

