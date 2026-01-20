نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك توقّع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي مسال لمدة 10 سنوات مع شركة هندوستان للبترول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت أدنوك للغاز، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها عشر سنوات مع شركة “هندوستان للبترول” الهندية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، والتي التقى خلالها برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وخلال الزيارة، تبادل وزير الصناعة والتكنولوجيا أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، وفيكاس كوشال، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “هندوستان للبترول المحدودة”، العقد الموقّع، مؤكدين عمق العلاقات المتنامية بين أدنوك وشركائها وعملائها في الهند.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحويل اتفاقية البنود الرئيسة الموقَّعة سابقاً بين الطرفين، إلى اتفاقية توريد طويلة الأمد، تتراوح قيمتها بين 9.18 و11 مليار درهم، ما يعادل 2.5 و3 مليارات دولار، خلال مدة تنفيذها، لتزويد شركة “هندوستان للبترول” بما يصل إلى 0.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، كما يؤكد الدور المحوري لشركة “أدنوك للغاز” كمورّد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو، وفق بيان الشركة.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”: “يسرنا توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة هندوستان للبترول، والتي تؤكد علاقات الشراكة الراسخة والمتنامية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة. والتزام أدنوك للغاز بتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي، ودعم طموح الهند لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030”.

وبهذه الاتفاقية يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تديرها وتدعمها “أدنوك للغاز” إلى 73.45 مليار درهم (‎20‎ مليار دولار). وتُعدّ الهند اليوم أكبر عملاء الشركة، وركيزة أساسية لإستراتيجيتها للغاز الطبيعي المسال، حيث يرتبط نمو أعمال “أدنوك للغاز” بشكل وثيق بمسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها الهند.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقّعت الشركة سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأمد لتوريد كميات سنوية من الغاز الطبيعي تتراوح بين 0.4 و1.2 مليون طن، بموجب عقود تصل فترات سريانها إلى 14 عاماً.

