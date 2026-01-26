نعرض لكم الان تفاصيل خبر تنمية التجارة يعتزم إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري في الإسكندرية والمنوفية وشمال سيناء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 11:56 صباحاً - محمد أحمد_ عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الغرف التجارية بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وشمال سيناء، لبحث مقترح إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري، في إطار خطة تستهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية للخدمات التجارية.

ترأس الاجتماعات النائبان كريم الشافعي والعميد أحمد فتحي، بمشاركة الأستاذ كامل أحمد، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والمهندس أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات التجارية، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، وبحضور ممثلين عن الغرف التجارية بالمحافظات الثلاث.

واستعرض مسؤولو الجهاز الرؤية المقترحة لإنشاء مراكز التميز، والتي تستهدف تقديم خدمات متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تسريع إجراءات القيد والتحديث، وتحسين تجربة المتعاملين، وتقليص زمن الحصول على الخدمة، وذلك اتساقًا مع توجهات الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تم خلال الاجتماعات عرض النماذج المعتمدة لمراكز التميز، والتجهيزات الفنية والمعايير الواجب توافرها بالمكاتب المقترحة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول التكنولوجية والدراسات الفنية الخاصة بتطبيق المنظومة، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة وتعظيم الاستفادة من البنية الرقمية.

وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة حول آليات التنفيذ ومتطلبات البنية التحتية، وسبل التعاون والتنسيق بين الجهاز والغرف التجارية بالمحافظات المعنية، بما يضمن نجاح التجربة وتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد مسؤولو جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات التجارية ودعم بيئة الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الجهاز إلى استمرار التنسيق مع الغرف التجارية والجهات الشريكة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بما يضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنمية التجارة يعتزم إنشاء مراكز تميز للسجل التجاري في الإسكندرية والمنوفية وشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.