هانتر الأسترالية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين المصري

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مجموعة هانتر آند كو الأسترالية للتعدين، برئاسة إيان كورتلانج، رئيس الشركة، وفرانسوا فان شالكفيك، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وخلال اللقاء، أكدت المجموعة الأسترالية رغبتها في ضخ استثمارات وعقد شراكات بقطاع التعدين المصري، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات التعدين.

يأتي هذا الاهتمام في أعقاب زيارة الوزير إلى ولاية بيرث الأسترالية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت عرضًا للإصلاحات والمحفزات التي تستهدف جعل مصر وجهة جاذبة لشركات التعدين الأسترالية، لا سيما الشركات الناشئة والمتوسطة.

وأشادت المجموعة بالإصلاحات التشريعية التي يشهدها قطاع التعدين في مصر، مؤكدة أنها أسهمت في تجاوز العديد من التحديات وتسريع الإجراءات، وشجعت الشركة على اتخاذ قرار الاستثمار على أسس واضحة.

واستعرض الوفد فرص ومجالات التعاون الممكنة مع هيئة الثروة المعدنية، مع التركيز على أنشطة استكشاف المعادن، واستغلال المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لقطاع الطاقة، وإقامة صناعات تحقق قيمة مضافة من الخامات التعدينية، مستعرضًا ما تمتلكه الشركة من تكنولوجيات حديثة لتطوير المشروعات التعدينية بكفاءة.

كما أعربت المجموعة عن تطلعها للتعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية بقطاع التعدين المصري، بما يسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والأسترالي.

وأبدت الشركة رغبتها في زيارة عدد من المواقع التعدينية، ولقاء عدد من شركات التعدين العاملة في مصر خلال زيارتها الحالية، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لوضع نموذج تنفيذي للعمل، وبدء خطوات دخول الشركة للعمل بقطاع التعدين المصري.

