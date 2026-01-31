الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الشاي بالحليب من أكثر المشروبات المفضلة للكثير من الأشخاص حول العالم، فهو يجمع بين نكهة الشاي الغنية وفوائد الحليب الغذائية، ويفضل تناوله في الصباح أو في ساعات الليل المتأخرة، خاصة خلال فصل الشتاء. وبالرغم من شعبيته، توجد فئات معينة من الأشخاص ينصحهم الأطباء بتجنب تناول الشاي بالحليب لأسباب صحية. فمن هم هؤلاء الأشخاص، ولماذا قد يكون هذا المشروب ضارًا لهم؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية وفقًا لما ذكره موقع «THE HEALTHY».

تحذيرات مهمة لـ 5 فئات ممنوعة من شرب الشاي باللبن.. هل أنت منهم وما هي الأضرار؟

فئات ممنوعة من شرب الشاي بالحليب

رغم فوائده العديدة، إلا أن الشاي بالحليب قد يسبب أضرارًا صحية لعدد من الفئات التي ينبغي عليها تجنبه تمامًا، وهم كالتالي:

مرضى الأنيميا

يحتوي الشاي على مركب التانينات (Tannins) الذي قد يعيق امتصاص الحديد في الجسم، مما قد يزيد من مشكلة الأنيميا. وبالتالي يمكن أن يؤدي شرب الشاي بالحليب إلى انخفاض مستوى الحديد في الدم، مما يسبب شعورًا بالإرهاق والضعف.

مرضى هشاشة العظام

قد يتسبب الكافيين الموجود في الشاي في التقليل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، وبالتالي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز

يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي، وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في هضمه إذا كانوا يعانون من نقص إنزيم اللاكتاز. كما قد يسبب تناول الشاي بالحليب أعراضًا مثل الانتفاخ وآلام المعدة والإسهال.

مرضى حصوات الكلى

يحتوي الشاي على مركبات الأوكسالات التي قد تتفاعل مع الكالسيوم الموجود في الحليب وتؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، مما يزيد من خطر تفاقم المشكلة وألم الكلى.

الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء

الكافيين الموجود في الشاي قد يسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يزيد من ارتجاع حمض المعدة، وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الحموضة والشعور بالحرقان في الصدر.

أضرار الشاي بالحليب لبعض الفئات الأخرى

يؤدي إضافة السكر والحليب كامل الدسم إلى الشاي إلى زيادة الوزن، كما يعاني البعض من صعوبة هضم هذا المشروب نتيجة التفاعل بين البروتينات الموجودة في الحليب ومركبات الشاي.