النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط توترات جيوسياسية ومخاوف على الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يناير 2026 07:59 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا عسكريًا على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.31 دولار أو 3.38% إلى 70.71 دولاراً للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة ‌لخام ​غرب ‌تكساس ‌الوسيط الأمريكي ‍2. 21 ​دولار أو 3.​5% ‌إلى ‌65.42 ‌دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع مع زيادة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي، من خلال التهديد بشن ضربات عسكرية، إلى جانب وصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.

وتُعد إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يوميًا.

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة، أمس الأربعاء، إن «احتمال تعرض إيران للقصف أدى إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط بنحو ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل».

وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى 72 دولارًا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط هبطت بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته بارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وقالت لين تران، محللة السوق لدى «إكس.إس دوت كوم»، إن «هذا التطور يشير إلى أن التوازن بين العرض والطلب على المدى القصير قد تقلص، ما يعكس الطلب المستمر على التكرير ومحدودية البراميل المتاحة في السوق».

وبشكل عام، قال محللو «سيتي» إن أسعار النفط قد تظل مرتفعة، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية، والقيود الأمريكية على مشتريات النفط الروسي.

