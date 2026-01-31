بطرق مجانية وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 02:15 مساءً - يلتقي منتخب الجزائر لكرة اليد مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية.

ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام منتخب تونس بنتيجة 33-24، ليخوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بحثًا عن إنهاء البطولة على منصة التتويج.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى مباراة تحديد المركز الثالث، عقب خسارته أمام منتخب مصر في نصف النهائي بنتيجة 32-26، في لقاء شهد ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر والرأس الأخضر اليوم

تُذاع مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب الرأس الأخضر عبر شاشة ON Sports، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر ضد كاب فيردي

يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة الجزائر وكاب فيردي في كأس أفريقيا لليد عبر وسيلتين.