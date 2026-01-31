اطّلع على مجانًا الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 02:15 مساءً - تتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة في رواندا، بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الجزائر والرأس الأخضر، في لقاء تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

ويسعى المنتخب الجزائري لتدارك إخفاق نصف النهائي، بعدما توقفت مسيرته أمام منتخب تونس، ليبحث عن إنهاء مشواره القاري بشكل إيجابي وحصد الميدالية البرونزية.

في المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بدافع إثبات الذات، عقب خروجه من نصف النهائي أمام منتخب مصر، في بطولة شهدت تألقًا لافتًا للفريق خلال مراحلها المختلفة.

موعد مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

تنطلق مباراة تحديد المركز الثالث بين الجزائر والرأس الأخضر اليوم، في تمام:

العاشرة صباحًا بتوقيت الجزائر.

الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد كاب فيردي

تنقل قناة ON Sports أحداث اللقاء مباشرة، ضمن تغطيتها الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا في رواندا.