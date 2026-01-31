بكم سعر الكتكوت الأبيض اليوم؟ تحديثات بورصة الدواجن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 02:15 مساءً - تحركت أرقام بورصة الدواجن اليوم لتعلن عن تحديثات جديدة في أسعار الكتاكيت بمختلف سلالاتها، حيث يترقب المربون والتجار هذه التغيرات التي ترسم ملامح دورات الإنتاج القادمة، في ظل وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين إنتاج الشركات الكبرى وما يُعرف بـ "القطعان" في الأسواق المحلية.

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات والبورصة

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض داخل البورصة الرسمية ليتراوح ما بين 15 و27 جنيهًا.

في حين سجلت كتاكيت "القطعان" مستوى 10 جنيهات فقط.

وعلى صعيد كبار المنتجين، تصدرت شركتا "القاهرة للدواجن" و"نيوهوب" القائمة بسعر 26 جنيهًا للكتكوت.

بينما جاءت شركة "الوطنية" بسعر 22 جنيهًا.

شركة "الوادي" بقيمة 20 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البلدي والساسو اليوم