نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: ميثاق الشركات الناشئة أول تعاون من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 يناير 2026 04:06 مساءً - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من أعضاء مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية من مجتمع ريادة الأعمال، وذلك لمناقشة مخرجات المجموعة، واستعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر والتيسيرات والمبادرات الموجهة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن مناقشة المقترحات المختلفة لتدشين كيان موحد لريادة الأعمال في مصر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن “ميثاق الشركات الناشئة” يُعد هو أول تعاون من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال ويتضمن السياسات والإجراءات الهيكلية التي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل من قبل الجهات المعنية لتحفيز القطاع وتذليل التحديات أمام نمو الشركات الناشئة، ووضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع، منوهة بأن الميثاق يعد خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، كما أشارت إلى الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن ما تم وضعه من إجراءات وتيسيرات لهذا القطاع سيجري إطلاقها لا يتعلق بجهة واحدة لكنه مجهود متكامل من مختلف الأطراف المعنية على صعيد الحكومة وأيضًا مجتمع الشركات الناشئة وهو ما يعكس الحرص على التنسيق من أجل وضع سياسات تلبي احتياجات القطاع وتُعزز قدرته على الانطلاق، لافتة إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار حزمة أوسع من الإجراءات تنفذها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من أعضاء مجموعات العمل المختلفة، مشيدة بما قدموه من عمل جاد وتعاون مثمر أسهم في إعداد الميثاق بصيغة تعكس تطلعات قطاع الشركات الناشئة واحتياجاته. وأكدت أن هذا الجهد الجماعي يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مختلف الأطراف، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نموها بشكل مستدام، مشددة على استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاط: ميثاق الشركات الناشئة أول تعاون من نوعه بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.